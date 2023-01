100-Tage-Bilanz Wie Xabi Alonso Bayer zum Erfolg treiben will

Als Xabi Alonso den Job als Trainer von Bayer Leverkusen übernahm, war es ein Wagnis. Seine erste Station als Coach im Profifußball bot eine ganze Reihe von Herausforderungen. Die Mannschaft hatte unter seinem Vorgänger Gerardo Seoane eine desaströse Saison hingelegt, flog in der ersten Runde aus dem Pokal, rutschte in der Liga in den Abstiegskampf und blieb auch in der Champions League – mit Ausnahme des 2:0-Sieges gegen Atlético Madrid – unter ihren Möglichkeiten. Kurz gesagt: Der Spanier stand vor einem gigantischen Berg Arbeit. Das ist nun knapp 100 Tage her.