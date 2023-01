Ex-Bayer-Joker Was macht eigentlich... Joel Pohjanpalo?

Beim ersten Heimspiel in dieser Saison stand Joel Pohjanpalo noch für die Werkself auf dem Rasen. Kurz darauf war seine Karriere unter dem Bayer-Kreuz beendet. Nach Leihstationen beim Hamburger SV, Union Berlin und in der Türkei bei Rizespor verließ der Mittelstürmer die Rheinländer im August endgültig – und schloss sich mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet dem italienischen Erstliga-Absteiger FC Venedig an. Rund ein halbes Jahr später, an diesem Samstag (15 Uhr, Haberland-Stadion), kehrt der 28-Jährige nun mit seinem neuen Verein für ein Testspiel zurück an alte Wirkungsstätte. „Es ist schön, am Wochenende wieder in Leverkusen zu spielen. Ich hoffe, dass viele Fans kommen werden“, sagte Pohjanpalo in einer an die Bayer-Fans adressierten Video-Botschaft.