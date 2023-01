Mission: Aufholjagd Bayer nimmt im neuen Jahr einen zweiten Anlauf

Alonso will also vom ersten Tag an Vollgas geben. Das Ziel dürfte klar sein: Am 22. Januar zum Ligastart die just gestartete Serie in Mönchengladbach ausbauen. Auch in einer Ansprache einiger Profis an die Fans, die am Neujahrstag vom Werksklub veröffentlicht wurde, klingt alles nach einem angestrebten zweiten Anlauf in der bislang verkorksten Saison. „Wir wissen, dass es lange nicht so lief, wie wir uns das erhofft haben“, sagt unter anderem Hradecky in der Videobotschaft. „Für den Erfolg sind in erster Linie wir als Mannschaft gefragt. Wir wollen jetzt die Punkte sammeln, die wir zuvor liegen gelassen haben.“ Amine Adli fügt hinzu: „Möglich ist immer noch vieles.“