Start in die Vorbereitung Für Palacios beginnt der Alltag bei Bayer

„Es war sehr emotional, fast schon verrückt“, sagt der Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen. „Ich bin sehr froh und dankbar, dass wir Weltmeister geworden und so in Argentinien empfangen worden sind.“ Mit einem derartigen Überschwang habe der 24-Jährige nicht gerechnet – schon gar nicht mit Fans, die versuchen, von Brücken in den Teambus zu springen. „Es war eine irre Situation. Die Leute haben alles versucht, um so nah wie möglich an uns heranzukommen. Ich habe mich in dem Moment erschrocken, aber die Leute, die drumherum waren, haben ihn aufgefangen.“