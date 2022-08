Olympia in Deutschland : „Ich hoffe, die Chance ist größer geworden“

München/Hamburg Auch deutsche Spitzensportler wie Malaika Mihambo oder die ehemalige Bahnrad-Fahrerin Kristina Vogel sprechen sich für eine deutsche Olympia-Bewerbung aus - doch es gibt freilich auch kritische Stimmen.

Kristina Vogel hat Olympische Spiele selbst erlebt, sie weiß, wie groß, gewaltig und bedeutsam sie sind. Zweimal hat sie unter den Ringen Gold gewonnen auf dem Bahnrad. In den vergangenen eineinhalb Wochen war sie Zeugin der European Championships und der „gigantischen“ Begeisterung der Zuschauer - und spricht nun aus, was viele denken: „Ich hoffe, dass die Chance auf Olympia größer geworden ist“, sagte sie dem SID.

Auch Malaika Mihambo, Weitsprung-Olympiasiegerin und zuletzt dreimal „Sportlerin des Jahres“, „fände es schön, wenn Olympische Spiele in Deutschland stattfinden“ und begrüßt, dass wieder „darüber nachgedacht“ wird: „Ich würde mich freuen, wenn man das mit Herz füllt. Wichtiger sei ihr aber, „dass die olympischen Werte, die dahinterstehen in Deutschland gelebt werden“, sagte sie dem SID am Rande des Sport-Bild-Awards in Hamburg.