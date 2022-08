European Championships : Für Bauernschmidt geht ein Traum in Erfüllung

Para-Kanutin Katharina Bauernschmidt fährt für den WSV Niederrhein. Foto: Florian Blackburn-Photographie/Florian Schwarzbach / Florian Blackburn-Photographie

München/Duisburg Die Duisburger Para-Kanutin freut sich über ihre Bronzemedaille bei den European Championships in München – und hofft auf weitere gemeinsame Sport-Events von behinderten und nicht-behinderten.

(rent) Vor so großer Kulisse war Katharina Bauernschmidt noch nie Kanu gefahren, schon gar nicht um eine Medaille, bei einer Heim-EM. Entsprechend groß war die Vorfreude auf die Wettkämpfe bei den European Championships in München. Erstmals nahm der Kanu-Sport daran teil. Damit feierten auch die Para-Kanuten ihre Premiere bei dem Multisportevent mit neun Sportarten, das am Sonntag nach elf Tagen zu Ende gegangen ist.

Dass sie als Parasportlerinnen und -sportler gemeinsam mit so vielen bekannten nicht-behinderten Sportlern dabei sind, war für die Kanutin vom WSV Niederrhein eine ganz besondere Erfahrung. „Ich glaube schon, dass das Event hier uns mehr Aufmerksamkeit bringt“, hatte die 32-Jährige unserer Redaktion vor der EM gesagt. „Wir sind hier nicht nur an der Regatta-Strecke, sondern auch im Olympiapark und in der Stadt mit den normalen Fußgängern unterwegs, sind Teil der Veranstaltung. Da fühlt man sich nicht so als Außenseiter wie sonst manchmal.“

Foto: AP/Martin Meissner 24 Bilder Die Stars und Gewinner der European Championships

Bauernschmidt ist seit einer Bandscheiben-Operation vor elf Jahren querschnittgelähmt, stieg 2017 in den Kanu-Sport ein. Bei den Paralympics 2021 reichte es noch nicht für eine Medaille. Die war nun aber in München vor heimischer Kulisse das klare Ziel. Und die Hoffnung erfüllte sich. Die Duisburgerin fuhr über die 200 Meter in ihrer Klasse zu Bronze. Insgesamt gab es noch zweimal Gold und einmal Silber für die deutschen Para-Kanutinnen. Bei den Rennen, bei der Siegerehrung und auch danach wurden sie von den vielen Fans gefeiert, machten noch lange Fotos auf dem Siegerpodest und vor den Zuschauertribünen in Oberschleißheim. „Danke, dass ihr alle gekommen seid und uns unterstützt habt“, rief Bundestrainer Andre Brendel den Fans zu.

Diese Erfahrung würde sich Baunerschmidt für noch mehr Sportlerinnen und Sportler aus dem Parabereich wünschen: „Ich würde mich freuen, wenn zum Beispiel auch in der Leichtathletik die Parasportler beim nächsten Mal involviert würden, oder überhaupt in anderen Sportarten mehr gemeinsame Wettkämpfe stattfinden.“