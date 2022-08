Trotz reduzierter Liefermengen : Gasspeicher zu mehr als 80 Prozent gefüllt

Anlagen für die Speicherung von Gas auf dem Gelände des Untergrund-Gasspeichers des Gashandelkonzerns VNG AG in Bad Lauchstädt/Teutschenthal, Sachsen-Anhalt. Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch

Brüssel/Berlin Die Erdgasspeicher in Deutschland füllen sich trotz reduzierter Liefermengen aus Russland immer mehr. Ein Experte zeigt sich hinsichtlich der Versorgung der privaten Haushalte zuversichtlich.

Der Füllstand der deutschen Erdgasspeicher nähert sich trotz der stark reduzierten Liefermengen aus Russland der 85-Prozent-Marke. Wie am Dienstag aus im Internet veröffentlichten Daten der europäischen Gasspeicher-Betreiber hervorging, lag der Füllstand am Sonntagmorgen bei 80,14 Prozent. Der Füllstand wird immer erst mit Verzögerung gemeldet.

Eine neue Verordnung sieht vor, dass die deutschen Speicher am 1. Oktober zu mindestens 85 Prozent gefüllt sein müssen. Am 1. November sollen es mindestens 95 Prozent sein. Die zum 1. September vorgeschriebenen 75 Prozent waren mehr als zwei Wochen früher erreicht worden.

Der Geschäftsführer des sogenannten Marktgebietsverantwortlichen Trading Hub Europe (THE), Torsten Frank, fürchtet, dass Deutschland nicht alle seine Gasspeicher wie gesetzlich gefordert füllen kann. „Wir werden viele Speicher bis zum November zu 95 Prozent füllen können, aber nicht alle“, Kostenpflichtiger Inhalt sagte er unserer Redaktion am Dienstag. Eine bundesweite Gasmangellage erwarte er jedoch nicht. „Es kann aber gegebenenfalls regionale Mangellagen geben, das lässt sich leider nicht ausschließen.“ Für die privaten Haushalte ist er aber zuversichtlich: „Wir kommen mit dem Einspeichern und Sparen gut voran. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die privaten Haushalte in diesem Winter nicht frieren müssen.“