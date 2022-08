Weihnachtsfest bedroht? : Handel befürchtet Lieferengpässe für elektronische Geräte und Spielwaren

Berlin Jedes Jahr der gleiche Stress: Rechtzeitig vor Weihnachten alle Geschenke zusammenbekommen. Dieses Jahr muss zusätzlich mehr Zeit eingeplant werden. Warum das so ist und für welche Produkte das gilt.

Der deutsche Einzelhandel befürchtet für die Weihnachtszeit erneut Lieferengpässe für mögliche Geschenke. „Manche Produkte wie elektronische Geräte, Spielwaren und Textilien aus Asien dürften an Weihnachten knapper sein“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan Genth, den Zeitungen der Funke Mediengruppe einem Vorabbericht zufolge. Die Lieferketten ruckelten sich nur langsam wieder ein. „90 Prozent der Händler berichten weiter von Lieferschwierigkeiten. Vieles kommt später oder in der falschen Anzahl.“ Viele Schiffe hingen in Warteschlangen fest oder seien noch nicht wieder im Zeitplan. Hinzu komme der weltweite Chipmangel, der die Produktion ausbremse.