Mögliche Fristverlängerung : Lindner erntet Zustimmung bei Grundsteuer

Düsseldorf Der Bund der Steuerzahler NRW spricht sich für eine Fristverlängerung mindestens bis Jahresende aus. Das wäre nicht nur im Interesse der Steuerpflichtigen, sondern auch der Steuerberater.

Der Vorstoß von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zu einer denkbaren Verlängerung der Frist für die Grundsteuererklärung ist beim Bund der Steuerzahler NRW auf Zustimmung gestoßen: „Wir würden das begrüßen“, sagte dessen Vorsitzender Rik Steinheuer unserer Redaktion. Er erklärte: „Die Menschen sind immer noch sehr unsicher und haben viele Fragen, die Hotlines sind überlastet.“ Die Fragen der Steuerpflichtigen ließen sich nicht so schnell abarbeiten, als dass die Erklärungen bis Ende Oktober in einer brauchbaren Qualität abgegeben werden könnten. Auch die Bundessteuerberaterkammer und der Deutsche Industrie- und Handelskammertag haben bereis eine Fristverlängerung für die Erklärung gefordert.

Laut einer am Wochenende veröffentlichten Umfrage der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ ist der Rücklauf an Steuererklärungen bisher gering. Er liegt je nach Bundesland zwischen 13,9 (Hessen) und 4,2 Prozent (Mecklenburg-Vorpommern): Nur Nordrhein-Westfalen hat überhaupt keine Daten genannt. Die Daten würden derzeit erhoben, erklärte am Montag die Oberfinanzdirektion NRW auf Anfrage. Wenig überzeugend, wie Steinheuer findet, doch es wundert ihn: „Alle Länder können exakte Angaben zur Bearbeitungsdauer bei Einkommensteuererklärungen liefern, nur in NRW kann oder will man lediglich mitteilen, dass die Bearbeitungsdauer zwischen zwei Wochen und sechs Monaten liege.“