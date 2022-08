177 Entscheidungen : Der Medaillenspiegel der European Championships

Foto: AP/Matthias Schrader 4 Bilder Der Medaillenspiegel European Championships 2022

Service München In neun Sportarten kämpfen Athletinnen und Athleten bei dem Multisportevent in München um EM-Medaillen. Insgesamt werden in 177 Entscheidungen Gold, Silber und Bronze vergeben. Der Medaillenspiegel zeigt, welche Nationen besonders erfolgreich sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die European Championships (11. bis 21. August) in München werden von den Veranstaltern sowie Athletinnen und Athleten gerne als Mini-Olympia bezeichnet. Immerhin finden in den elf Tagen Europameisterschaften in neun Sportarten statt. Das soll die Aufmerksamkeit für die Wettkämpfe erhöhen. Insgesamt gibt es 177 Medaillenentscheidungen.

Während es für die Teilnehmer vor allem um den Einzelerfolg geht, ist für die nationalen Sportverbände und Fans auch das Abschneiden nach Ländern von Interesse. Daher gibt es analog zu Olympischen Spielen auch einen Medaillenspiegel bei den European Championships. Es zählt zuerst die größte Anzahl an Goldmedaillen.

Foto: dpa/Caroline Seidel 26 Bilder Das sind die deutschen Medaillen-Aspiranten

Den Auftakt zur Medaillenvergabe machten am Donnerstag die Turnerinnen mit ihrem Mehrkampffinale. Italien holte dort direkt Gold und Bronze. Im Turnen wird es insgesamt 14 Medaillenentscheidungen geben. Im Beachvolleyball spielen jeweils die Frauen und Männer um den EM-Titel. Beim Klettern gibt es acht Entscheidungen um die Medaillen. Drei sind es beim Triathlon und fünf beim Tischtennis. Dort gehen Timo Boll im Männer-Einzel und Dang Qiu und Nina Mittelham im Mixed-Doppel als Titelverteidiger an den Start.

Gute Medaillenchancen gibt es für das deutsche Team auch im Bahn- und Straßenrad. Dort werden zusammen mit den BMX- und Mountainbike-Wettbewerben 30 EM-Titel vergeben. Noch mehr Medaillen gibt es in der Leichtathletik - in 50 Disziplinen geht es dort um Edelmetall. Im Rudern sind es 41, im Kanu 24.

So war der Stand im Medaillenspiegel der European Championships 2018

Bei den ersten European Championships 2018 in Glasgow und Berlin stand am Ende Russland im Medaillenspiegel ganz oben - mit insgesamt 66 Medaillen, davon 31 Mal Gold, 19 Mal Silber und 16 Mal Bronze. Athletinnen aus Russland dürfen diesmal wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine nicht an den Europameisterschaften teilnehmen. Auf Platz zwei lag 2018 Großbritannien mit 26 Goldmedaillen, 26 Mal Silber und 22 Mal Bronze (Gesamt 74). Dritter im Medaillenspiegel war Italien mit 15 goldenen, 17 silbernen und 28 bronzenen Medaillen (Gesamt 60).