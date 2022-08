Feierstimmung : Beachvolleyball und Klettern – Duell um die lauteste Party

München Am Münchener Königsplatz steht dieser Tage die Partyzentrale der European Championships. Während die Kletterer mit Hip-Hop und Elektro-Musik die Wände hochgejagt werden, steigt im Sand die große Mallorca-Hit-Feier.

Clemens Wickler und Nils Ehlers spielten am Donnerstagnachmittag über den Umweg K.o.-Runde um das Finale. Ausgerechnet beim Spiel das Lokalmatadors aus Starnberg, Clemens Wickler, bei etwas gedämpfter Partystimmung. Das lag nicht etwa am vorherigen Ausscheiden der beiden Frauen-Duos Kira Walkenhorst und Louisa Lippmann sowie der WM-Dritten Svenja Müller und Cinja Tillmann.

Die Musik-Hoheit lag am Donnerstag bei den Kletterern, die vor ausverkauftem Stadion um Medaillen in der Kombination aus Bouldern und Lead antraten. An der direkt an das Beachvolleyball-Stadion grenzenden Kletteranlagen heizte der DJ Zuschauern und Athleten kräftig ein. Irgendwas zwischen Kirmes-Animation und Festival-Atmosphäre schallte über das Gelände vor der Antikensammlung. Immer wieder schwappten die Jubelschreie zum Beachvolleyball-Feld herüber. Lenkten die Blicke der Fans in den oberen Reihen immer wieder auf die Kletterwand. Wer auf der Tribüne beim Beachvolleyball gut platziert war, hatte direkt auch den Premium-Blick aufs Klettern.