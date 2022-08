„Ich liebe die Atmosphäre“ : Leichtathletik-Star Warholm wünscht sich alle EMs in Deutschland

Superstar Karsten Warholm. Foto: AP/Martin Meissner

Exklusiv München Der Hürden-Star Karsten Warholm aus Norwegen ist begeistert von den European Championships und wünscht sich für die Zukunft, dass alle europäischen Titelkämpfe in Deutschland ausgetragen würden. Zudem peilt er am Freitag einen neuen EM-Rekord an.

Leichtathletik-Superstar Karsten Warholm aus Norwegen ist begeistert von der Stimmung bei den European Championships und hat einen ungewöhnlichen Vorschlag. „Ich würde mir wünschen, dass alle Leichtathletik-Europameisterschaften in Deutschland ausgetragen werden könnten. Ich liebe die Stadien hier, ich liebe die Atmosphäre“, sagte der Hürdenläufer unserer Redaktion.

Der Olympiasieger und Weltrekordhalter hatte sich am Donnerstagvormittag souverän für das Finale über die 400 Meter Hürden am Freitag qualifiziert. Er benötigte für die Stadionrunde mit den Hindernissen eine Zeit von 48,38 Sekunden. Das Rennen kontrollierte er von Beginn an, es sah eher aus wie eine lockere Joggingeinheit. „Ich hatte von Beginn an eine gute Kontrolle über das Rennen und habe es genossen, in diesem Stadion vor diesen Fans zu laufen“, sagte der 26-Jährige.

Am Freitag gilt er als absoluter Topfavorit auf den Europameistertitel – es wäre sein zweiter nach der EM 2018 in Berlin. Der Titel wäre auch eine Art Wiedergutmachung für die verpatzte Weltmeisterschaft vor einigen Wochen in Eugene, als er im Finale nur Vorletzter wurde. Auf den letzten 100 Metern brach er damals ein und verpasste eine Medaille deutlich. Verletzungen hatten ihn in dieser Saison immer wieder zurückgeworfen.

Foto: AFP/Carmen Mandato 18 Bilder Das sind die Stars der European Championships

Bei der EM in München fühle er sich deutlich besser und machte eine Ansage. „Den Weltrekord in diesem Jahr zu brechen, wird nicht mehr klappen. Aber es gibt den Championships-Rekord von Harald Schmidt, der seit 40 Jahren besteht. Er ist eine Legende. Den zu knacken – das ist mein Ziel.“ Schmid hält seit 1982 den Europameisterschaftsrekord über die 400 Meter Hürden.

Lesen Sie auch Triumphe zur rechten Zeit : Wie Kaul und Lückenkemper die Leichtathletik anführen sollen