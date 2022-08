„Bin selbst gespannt“ : Klosterhalfen setzt mit Doppelstart neuen Maßstab bei Leichtathletik-EM

München Die deutsche Langstreckenläuferin Konstanze Klosterhalfen wagt erstmals in ihrer Karriere einen Doppelstart über die 10.000 und die 5000 Meter. Nach Platz vier am Montag soll nun eine Medaille folgen.

Am Donnerstag werden die Augen von Konstanze Klosterhalfen wieder funkeln, wenn die Kamera sie auf der Tartanbahn im Münchener Olympiastadion kurz vor halb Zehn am Abend einfangen wird. So wie sie es immer tun. Diese kindliche Freude vor einem Rennen, das eigentlich größte Qualen verspricht, ist ihr geblieben – auch mit ihren 25 Jahren. Wenn es dann allerdings in knapp 15 Minuten über die 5000 Meter bei der Leichtathletik-EM um die Medaillen geht, wird sie zur Kämpferin werden. Nachdem es am Montag über die 10.000 Meter nur zu Platz vier gereicht hatte, soll es bei ihrem ersten Doppelstart über die Langdistanzen nun über die halbe Strecke eine Medaille werden.

Noch am Montagabend in den Katakomben des Olympiastadions wirkte sie leicht geknickt. „Vor Heim-Publikum malt man sich das ein bisschen anders aus. Ich hatte zwei Ziele: Klar weiter vorn mitzulaufen und dann noch eine gute Zeit rauszubekommen“, sagte Klosterhalfen nach ihrem undankbaren vierten Platz über die 25 Runden: „Das war dann leider nicht drin. Aber ich denke, dass ich trotzdem ein starkes Rennen gezeigt habe.“

Das hatte sie zweifelsfrei. In 31:05,21 Minuten blieb sie nur gut drei Sekunden über ihrem eigenen deutschen Rekord. Als die Türkin Yasemin Can sieben Runden vor Schluss das Tempo so drastisch erhöhte, blieb Klosterhalfen nichts anderes übrig, als abreißen zu lassen. „Das war hart“, sagte die Bonnerin. Aber sie schaltete im Kopf wieder schnell um und fand ihr eigenes Tempo, in dem sie schlussendlich eine starke Zeit lief. Angreifen wollte sie allerdings die 30:30 Minuten, 30:40 Minuten, wie sie später sagte.

Warum es schlussendlich nicht klappte, wusste Klosterhalfen auch nicht so recht. Sie habe sich gut gefühlt, war im Training stark, wie sie sagte. Auch deshalb wagt sie ihren ersten Doppelstart der Karriere bei einem Großereignis. Allerdings stand ihr auch ein kleines Fragezeichen ins Gesicht geschrieben, als sie gefragt wurde, wie sie diesen denn wohl verpacken würde. „Da bin ich selbst gespannt“, sagte sie.

Immerhin: Das eigene Gefühl ist gut. „Meine Ausdauerwerte sind gut, ich erhole mich immer schnell“, so Klosterhalfen. Auch die Tests nach ihrer Corona-Infektion vor einigen Wochen stimmen sie positiv. Alle zwei Tage habe sie im Training eine hohe Intensität gehabt. Einen Einfluss auf ihre Leistungswerte habe dies nicht gehabt. Deshalb traut sie sich auch zu, auf den 5000 Metern am Donnerstag (21.50 Uhr) wieder ganz vorn mitzulaufen – vielleicht sogar in den Medaillenrängen. „Die 5000 Meter liegen mir noch etwas besser“, sagte sie. Dennoch sagte Chefbundestrainerin Annett Stein am Mittwoch: „Konstanze ist noch nicht auf dem Niveau, das wir uns erhofft hatten. Der Rückstand ist groß.“

Dass sie überhaupt schon wieder so stark ist, stimmt generell zuversichtlich, schließlich warf sie ihre Corona-Infektion im Juni weit zurück. Bei der WM vor ein paar Wochen verpasste sie noch kläglich das Finale – um satte 17 Sekunden. Danach gab sie ein Bild des Jammers ab. Sie hatte alles versucht, um an ihrem Trainingsstandort in den USA doch eine gute Figur abzugeben. Der gesundheitliche Rückschlag war zu groß. Kurz vor der EM in München überzeugte sie aber bei einem Meeting in Polen wieder – und auch die 10.000 Meter am Eröffnungstag der Leichtathletik-Wettbewerbe im Rahmen der European Championships sollten ihr Mut gemacht haben.

Eine Medaille vor heimischen Publikum würde ihr sicherlich auch in der Wahrnehmung im eigenen Land deutlich helfen. Seitdem sie sich vor einigen Jahren dazu entschied, in den USA zu trainieren, schauen hierzulande Viele etwas argwöhnisch auf sie. Vor allem rund um die Leichtathletik-WM, als sie in Doha Bronze gewann, ihr damaliger Trainer Alberto Salazar aber des systematischen Dopings überführt wurde. Die Aufregung damals war groß, die Kritik am Trainingsstandort beim inzwischen aufgelösten Nike Oregon Project ebenfalls. Doch Klosterhalfen blieb sich treu, trainierte weiter in den USA – auch während der Corona-Zeit.