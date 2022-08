ARD und ZDF : Hier sehen Sie die European Championships 2022 im TV

Bis zu 13 Stunden wird das Sportevent mit neun Europameisterschaften täglich live im TV zusehen sein. Wer vom 11. bis 21. August aus München überträgt und wann welche Sportarten zu sehen sind.

Die öffentlich-rechtlichen TV-Sender ARD und ZDF berichten wie schon 2018 mehrere Stunden jeden Tag live und in Zusammenfassungen von den European Championships. Vom 11. bis 21. August finden in München Europameisterschaften in neun Sportarten statt. Jeden Tag gibt es Medaillenentscheidungen.

Wann überträgt die ARD, wann das ZDF?

Sendetermine und Zeiten:

Vom Eröffnungstag, 11. August, berichtet das ZDF live. An den übrigen Tagen des ZDF überträgt der Sender aus Mainz ungefähr von 9.45 Uhr bis teilweise 22.40 Uhr in der Sendung „Sportstudio live“. Weitere ZDF-Sendetage sind der 13., 15., 17., 19. und 21. August (von 9.45 – 22.40 Uhr).

Die ARD sendet unter anderem am Freitag, 12. August, von 14.10 bis 19.50 Uhr ihre „Sportschau live“ aus München. Auf dem Programm stehen dann unter anderem Rudern, Bahnrad und Triathlon. Auch am 14. August überträgt „Sportschau live“.

Am Dienstag, 16. August, können die Zuschauer von 9 bis 19.50 Uhr zum Beispiel die Beachvolleyball-Spiele und Leichtathletik im Ersten live verfolgen. Am Donnerstag, 18. August, stehen zwischen 9 und 20 Uhr Kanu, Tischtennis und Beachvolleyball sowie Klettern auf dem Programm in der Sportschau. Am vorletzten Wettkampftag der European Championships zeig die ARD zwischen 9 und 18 Uhr die Medaillenentscheidungen im Kanu, Tischtennis, Mountainbike und Turnen. Auch am 20. August ist die ARD mit der Live-Übertragung dran.