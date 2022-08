Top Ten verpasst : Brennauers letztes Zeitfahren läuft nicht wie erhofft

Fürstenfeldbruck Im letzten Zeitfahren ihrer großen Karriere hat Lisa Brennauer eine Medaille klar verpasst. Die 34-Jährige gab sich hinterher enttäuscht. Angetan hingegen war sie von der Stimmung an der Strecke. Gold ging an die Titelverteidigerin.

Lisa Brennauer trat in die Pedale, so gut es eben ging, doch ihre Beine waren nach den goldenen Tagen auf der Bahn nicht mehr frisch genug. Im letzten Zeitfahren ihrer großartigen Karriere fuhr sie bei den European Championships als Zwölfte weit an einer weiteren Medaille vorbei.