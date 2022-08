Skandal bei EM in München : Ordner zeigt Israelis Hitlergruß

München Abseits der European Championships ereignete sich ein skandalöser Zwischenfall. Laut Polizeiangaben hat ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma einer Delegation von israelischen Sportlern den Hitlergruß gezeigt.

Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma ist am Dienstag am Rande der European Championships in München festgenommen worden, weil er israelischen Sportlern den Hitlergruß gezeigt hatte. Dies bestätigte die Polizei am Mittwoch. Beamte hatten den 19 Jahre alten Berliner bei der Straftat beobachtet.