European Championships : Die Höhepunkte bei den European Championships am Freitag

Die Höhepunkte bei den European Championships am Freitag

München Am Freitag stehen im Olympiastadion viele Entscheidungen mit deutscher Beteiligung an. Im Kanu-Rennsport wollen die Deutschen nach Medaillen greifen.

Schnell wird es in den Finals über 200-Meter. Die Männer legen um 21.20 Uhr vor, die Frauen beenden mit ihrem Rennen um 22.22 Uhr den Wettkampftag der Leichtathleten.

Fehler des Bundestrainers : Lockerer Holmen kostet Toba Punkte am Barren

Er feiert sein Finaldebüt: Der 24-jährige Henrik Jannsen steht erstmals in einem großen internationalen Diskusfinale (ab 20.20 Uhr). Um die Medaillen wird er wohl noch nicht mit werfen können, ein Platz unter den Top Acht und somit der Endkampf wäre bereits ein Erfolg für den Magdeburger.

Nach Sensations-Bronze für die 4x100 Meter Staffel der Frauen bei den Weltmeisterschaften in Eugene, wollen sie auch vor heimischer Kulisse überzeugen. Aber erstmal müssen sie durch die Vorläufe, genauso wie die Männer und die 4x400 Meter Staffeln (ab 10 Uhr).

Auch in der Rudi-Sedlmayer-Halle geht es beim Tischtennis in der K.-o.-Runde, um das weiterkommen (ab 10 Uhr). Können Timo Boll und Co. weit im Turnier kommen?