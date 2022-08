Ernüchterung bei Klosterhalfen : So bewertet Leichtathletik-Bundestrainerin Stein den EM-Start

Chef-Bundestrainerin Leichtathletik: Annett Stein. Foto: dpa/Michael Kappeler

München Die deutschen Leichtathleten sind stark in die European Championships gestartet. Doch die Chef-Bundestrainerin Annett Stein will in der Euphorie das schwache Abschneiden bei der WM in Eugene nicht vergessen.

Nachdem die deutsche Leichtathletik am Montag und Dienstag große Medaillenerfolge feierte, blieben die Athleten und Athletinnen am Mittwoch ohne Edelmetall. Aller Voraussicht wird sich dies bereits am Donnerstag ändern, denn dann startet Malaika Mihambo im Weitsprung. Die Titelverteidigerin, die gleichzeitig auch Olympiasiegerin und Weltmeisterin ist, gilt als große Gold-Favoritin. Und auch Konstanze Klosterhalfen will über die 5000 Meter am Donnerstagabend zu einer Medaille laufen.

Bei ihr dämpft die Chef-Bundestrainerin der deutschen Leichtathletik aber die Erwartungen. „Konstanze ist noch nicht auf dem Niveau, das wir uns erhofft hatten“, sagte Annett Stein. „Der Rückstand ist noch groß.“ Etwas verwunderlich war die Aussage schon, schrammte Klosterhalfen doch am Montagabend nun knapp drei Sekunden über die 10.000 Meter am eigenen Deutschen Rekord vorbei. Aber auch Klosterhalfen sagte danach schon, dass sie eine deutlich schnellere Zeit angepeilt hatte.

Dass Stein ein wenig auf die Euphoriebremse trat, nachdem Niklas Kaul und Gina Lückenkemper mit starken Leistungen am Dienstag Doppel-Gold für die deutsche Leichtathletik gewannen, liegt wohl an den Erfahrungen von der Weltmeisterschaft in Eugene, als die deutschen Leichtathleten eher enttäuschten. „Eine WM ist nicht vergleichbar mit einer EM. Das Ergebnis aus Eugene steht, wir werden uns nach der EM damit beschäftigen“, sagte Stein deshalb.

Zwar fühle es sich momentan besser an als noch vor ein paar Wochen, doch die Leistungen in München würden auf Welt-Niveau wohl kaum zu Medaillen reichen. Das wissen sie auch in der Führung der deutschen Leichtathletik. Dennoch sei der EM-Start vor dem finalen Wochenende „eine geballte Form an Leistung, Wiedergutmachung und Geschichten“, sagte Stein. „Alle Athleten und Athletinnen können ihr Leistungsvermögen durch die Stimmung ausschöpfen.“

Deutschland wollte sich in der Leichtathletik in Europa positionieren. Das sei bisher gelungen. Darauf wolle man nun aufbauen – aber das schlechte Abschneiden bei der WM eben nicht vergessen. War es aus Sicht des Verbandes doch der wichtigere Höhepunkt. Die Athletinnen und Athleten sagen derweil fast unisono, dass die EM in München das emotionale Highlight sei. Das sieht man derzeit auch an vielen Leistungen.

(dör)