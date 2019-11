Größte Sportveranstaltung seit Olympia 1972 : European Championships 2022 in München

European Championships 2022 in München

München Die zweite Auflage der European Championships wird wieder in Deutschland stattfinden. 2022 steigt das Event in der bayerischen Landeshauptstadt München.

Die zweite Auflage der European Championships findet im Sommer 2022 in München statt. Vom 11. bis 21. August 2022 werden mehr als 4000 Athletinnen und Athleten erwartet. In den Sportarten Leichtathletik, Radsport, Golf, Turnen, Rudern und Triathlon kämpfen sie um mehr als 150 EM-Medaillen. Eine weitere Disziplin soll das Programm noch ergänzen. Es ist die größte Sportveranstaltung seit Olympia 1972, die in München stattfindet.