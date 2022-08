European Championships : Das sind die deutschen Medaillen-Hoffnungen für München

Foto: dpa/Caroline Seidel 26 Bilder Das sind die deutschen Medaillen-Aspiranten

München Vom 11. bis zum 21. August finden in München die European Championships statt. In neun verschiedenen Sportarten werden EM-Medaillen vergeben. Auch das deutsche Team hat in einigen Disziplinen die Hoffnung auf Edelmetall.

Nach der verkorksten Leichtathletik-WM sind die Sportler vom DLV besonders heiß auf die Heim-EM in München. Nicht nur Malaika Mihambo, die als einzige deutsche Athletin auch in Eugene glänzen konnte, gilt als Topfavoritin auf den EM-Titel. Christin Pudenz, Konstanze Klosterhalfen und noch einige andere könnten ebenfalls wieder ganz vorne angreifen und mindestens um einen Podestplatz kämpfen.

Die deutschen Tischtennisspieler zeigen bei Europameisterschaften Jahr für Jahr, was in ihnen steckt. Im vergangenen Jahr standen mit Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov gleich zwei Deutsche im Herren-Finale. Und auch im Mixed Doppel gehen Dang Qiu und Nina Mittelham als Titelverteidiger für Deutschland ins Rennen.

Eine weitere Sportart, in der deutsche Athleten in gewisser Regelmäßigkeit Medaillen einfahren, ist das Rudern. Ob Oliver Zeidler im Einer oder der Deutschland-Achter - beim Rudern kann auf Medaillen gehofft werden, wenn auch die meisten Boote derzeit nicht zu den Medaillenkandidaten zählen.

Sarah Voss und Lukas Dauser sind zwei der besten deutschen Turner und konnten bei den nationalen Meisterschaften ordentlich abräumen. Sie gelten in jeglichen turnerischen Disziplinen als Kandidaten für Medaillen bei den Europameisterschaften.

Auch beim Radsport kann es Medaillen für deutsche Fahrer geben. Olympiasiegerin Lisa Brennauer beendet nach den European Championships ihre aktive Karriere und ist deshalb sicherlich besonders ehrgeizig und voller Vorfreude. Neben Brennauer sind die Augen auch auf Emma Hinze gerichtet. Die Weltmeisterin von 2021 möchte auch auf europäischem Niveau gewinnen.