Olympiapark, Königsplatz, City : Hier finden in München die European Championships statt

Hier finden in München die European Championships statt

50 Jahre nach den Olympischen Sommerspielen 1972 machen die European Championships München wieder für einige Tage zum Mittelpunkt des Sports. In neun Sportarten finden dort Europameisterschaften statt. Wir stellen die Sportstätten vor.

Bei den European Championships in München wird der Olympiapark vom 11. bis 21 August das Zentrum der Wettkämpfe bilden. Das für die Olympischen Sommerspiele 1972 angelegte Gelände mit zahlreichen Sporthallen und dem großen Olympiastadion wird 50 Jahre später Schauplatz für zahlreiche EM-Entscheidungen.

Die Radsport-Disziplinen BMX, Freestyle und Mountainbike werden im Olympiapark ausgetragen, auch der Triathlon führt unter anderem durch den Park. Die Kanu- und Ruder-Wettbewerbe werden an der Regattaanlage beheimatet sein, während die Tischtennis-EM im Audi Dome (ehemals Rudi-Sedlmayer-Halle) und die Turn-Wettkämpfe in der Olympia-Halle stattfinden. Die Leichtathletik-EM wird bei dem Multisport-Event im legendären Münchner Olympiastadion ausgetragen.

So sehen Sie die European Championships 2022 im TV

ARD und ZDF : So sehen Sie die European Championships 2022 im TV

Neben dem Olympiapark wird aber auch die Münchner Innenstadt in das sportliche Programm eingebunden. Die Wettkämpfe im Gehen und im Marathon führen durch das Stadtzentrum, auch die Straßenradrennen werden vom Münchner Umland in die Innenstadt führen, während die Beachvolleyball- und die Kletter-EM auf dem Königsplatz in München stattfinden.