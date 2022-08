Eröffnungsfeier, Roof-Festival, Konzerte : Sportfreunde Stiller und Materia spielen bei Eröffnungsfeier der European Championships

München Zu dem Sportevent in München kommen im August nicht nur Topathletinnen und -athleten, sondern auch Musikstars. Bei der Eröffnungsfeier wird es gleich mehrere Topacts geben und auch während der elf Tage finden Konzerte von bekannten Bands statt.

Bei den European Championships in München wird es vom 11. bis 21. August nicht nur hochklassigen Sport geben. Mit dem Festival „The Roofs“ wollen die Veranstalter Sport mit Kultur verbinden. So, „wie es München zuletzt bei den Olympischen Spielen von 1972 erlebt hat“, betonen die Veranstalter.

Und so wird dann auch das Opening der Europameisterschaften in neun Sportarten am 10. August von Bands, Artistinnen und Artisten sowie Lichtinstallationen, die den gesamten Olympiapark bespielen, begleitet. Headliner der Eröffnungsfeier im Olympiastadion ist aber Rapper Marteria. Das Fest beginnt um 18.30 Uhr, der Eintritt ist kostenfrei.