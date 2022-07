Lead-Weltcup : Deutsche Kletterer überzeugen bei EM-Generalprobe

Briancon Der letzte große Wettkampf vor den European Championships in München macht den deutschen Kletterern Hoffnungen. Alexander Megos schaffte es beim Weltcup auf Rang drei.

Die deutschen Kletterer präsentieren sich rund drei Wochen vor Beginn der Heim-Europameisterschaft in München in starker Form. Alexander Megos (28) aus Erlangen belegte beim Lead-Weltcup am Samstag im französischen Briancon Platz drei.