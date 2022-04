Eichhörnchen Gfreidi : Das ist das Maskottchen der European Championships

München Die European Championships in München haben ein Wildtier als Maskottchen: Das Eichhörnchen „Gfreidi“ wird die Zuschauer und Aktive in der bayerischen Landeshauptstadt begrüßen.

Bei der Ausgabe der European Championships 2022 in München müssen sich die Sportlerinnen und Sportler zumindest in einem Punkt nicht groß umgewöhnen: das Maskottchen trägt ebenfalls Fell. Wie die Organisatoren gut vier Monate vor dem Beginn der European Championships bekanntgaben, wird ein Eichhörnchen mit dem Namen „Gfreidi“ das Maskottchen sein.

Gfreidi“ soll für „Gfrei Di“ stehen, was im Bayerischen so viel heißt wie „Freu dich“. Das Eichhörnchen ist das Ergebnis eines Kinderwettbewerbs, in dem drei bis 13-jährige Kinder dazu aufgerufen waren, Vorschläge für mögliche Maskottchen einzusenden. Gewonnen hat am Ende das Bild eines Eichhörnchens einer achtjährigen Schülerin auch Nürnberg. Ihr Eichhörnchen trägt einen Trachtenhut und eine Sporthose.