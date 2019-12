Meister Mannheim patzt erneut : München weiter klarer Spitzenreiter

Nürnberg Spitzenreiter Red Bull München und die Straubing Tigers ziehen an der Spitze der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter davon, auch dank des erneuten Patzers von Meister Adler Mannheim.

Der EHC Red Bull München hat durch ein 5:1 (1:0, 1:0, 3:1) im Bayern-Derby bei den Nürnberg Ice Tigers seine Ausnahmestellung in der Deutschen Eishockey Liga unterstrichen. Trevor Parkes (24./44. Minute), Robert Sanguinetti (4.) und die Nationalspieler Yasin Ehliz (49.) und Patrick Hager (59.) schossen die Gäste am Samstagabend zum fünften Sieg in Serie. Mit 74 Punkten sind die Münchner souveräner Spitzenreiter. Nürnberg rutschte nach der fünften Niederlage hintereinander aus den Playoff-Rängen.