Eishockey : Danny aus den Birken macht Schluss

Neuss Eishockey-Torhüter aus Neuss beendet nach den Olympischen Winterspielen in Peking mit 37 Jahren seine Karriere in der Nationalmannschaft.

„Ich habe ein langes Gespräch mit Bundestrainer Toni Söderholm geführt“, sagte aus den Birken, der seine internationale Karriere 2011 begonnen hatte: „Ich habe in der Eishockey-Nationalmannschaft unfassbar schöne Jahre mit vielen Höhen erlebt. Tiefen waren auch dabei – wie das so ist im Sport. Jetzt aber ist es an der Zeit, den Weg für die neue Generation freizumachen.“ 2018 war er bei den Winterspielen zum besten Torhüter des olympischen Turniers gekürt worden. In Peking kam er lediglich im letzten Vorrunden-Spiel gegen die USA (2:3) zum Einsatz. Die deutsche Mannschaft schied anschließend in der K.o.-Partie gegen die Slowakei (0:4) aus und erfüllte damit die hohen Erwartungen nicht.