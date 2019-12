Klatsche gegen Bremerhaven : Kölner Haie erleben Heimdebakel

Köln Die Kölner Haie haben auch das dritte Duell mit den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven verloren. Vor eigenem Publikum setzte es eine 1:5- Klatsche.

Die Kölner Haie können gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven nicht gewinnen. Der achtmalige deutsche Meister unterlag am Sonntag vor eigenem Publikum deutlich mit 1:5 (1:3, 0:2, 0:0) und verlor damit auch das dritte Duell mit den Norddeutschen in dieser Saison der Deutschen Eishockey Liga. In der Tabelle mussten die Kölner den Konkurrenten vorbeiziehen lassen. Brock Hooton traf für Bremerhaven doppelt und bereitete einen weiteren Treffer vor.