3:2-Sieg über den DEL-Konkurrenten beim Turnier in Heerenveen : Pinguine stoppen Niederlagenserie gegen Bremerhaven

Heerenveen Es ist vollbracht! Die Negativserie von elf Niederlagen in Folge gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven stoppten die Krefeld Pinguine am Samstagabend beim Turnier im niederländischen Heerenveen. Das Duell der beiden Teams aus der Deutschen Eishockey-Liga gewannen die Schwarz-Gelben in der Thialf-Eishalle vor 1000 Zuschauern mit 3:2 (1:0, 0:2, 2:0) und treffen am morgigen Sonntag im Endspiel auf den DEL-Konkurrenten Iserlohn Roosters.

Von H.-G. Schoofs