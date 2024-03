Saison 2023/24 So laufen die Play-offs in der Deutschen Eishockey-Liga

Steht es nach 60 Minuten Spielzeit unentschieden, wird so lange in 20-Minuten-Abschnitten verlängert, bis ein Tor fällt. Ein Penaltyschießen – so wie in den Hauptrundenspielen – wird dafür nicht ausgetragen. Das längste Play-off-Spiel dauerte übrigens 168 Minuten und 16 Sekunden (Köln gegen Mannheim, 5:4 am 22. März 2008).