Ukraine-Russland-Krise : Auch Deutschland hat viele Russlandversteher

Analyse Nicht nur Altkanzler und SPD-Politiker Gerhard Schröder gilt als enger Putin-Freund. Auch AfD und viele Linke in Deutschland formieren sich als Kreml-Sympathisanten – allerdings aus unterschiedlichen Motiven.

Wladimir Putin bereitet vielen Sorgen, aber längst nicht allen. Dass der russische Staatspräsident einflussreiche Oligarchen und zweifelhafte Machthaber wie Alexander Lukaschenko in Belarus oder Viktor Orbán in Ungarn hinter sich weiß, ist nicht neu. Dass er aber auch deutsche Unterstützer hat, darf nicht vergessen werden. Zwischen pazifistischem Internationalismus der Linken und Entspannungsnostalgie einzelner Sozialdemokraten sticht vor allem die Anbiederung der AfD hervor.

Die Reaktion der AfD-Fraktion auf Putins Truppenbefehl fällt im Ton noch differenziert aus: Man dürfe nicht den Fehler machen, Russland allein die Verantwortung zuzuschieben, die Situation „ist eine Folge der entgegen aller Absprachen mit Moskau vorangetriebenen Osterweiterung der Nato“. Dauerhafte Entspannung sei „nur durch die Neutralität der Ukraine zu erreichen“, so die Pressemitteilung. Sanktionen gegen Russland lehnen sie jedoch strikt ab – eine der Grundhaltungen der AfD-Außenpolitik. Die speist sich vor allem aus einer eurokritisch-nationalistischen Politik gepaart mit antiwestlicher Systemkritik. Wenig überraschend und doch auffällig: die enge Verbindung von AfD und Russland, die sich sowohl auf oberster politischer Ebene wie auch auf gesellschaftlicher Ebene zeigt.

Große AfD-Unterstützer Russlanddeutsche galten ab 1990 als besonders konservative Stammwählerschaft der CDU/CSU. Mit Aufkommen der AfD ab 2013 ist eine Wählerwanderung zu beobachten. So haben bei der Bundestagswahl 2017 laut repräsentativen Nachwahlbefragungen knapp 15 Prozent der russlanddeutschen Wähler der AfD ihre Zweitstimme gegeben, während es in der gesamten Wählerschaft nur zehn Prozent waren.

Große Wählergruppe Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes auf Basis des Mikrozensus 2020 sind 763.000 Deutsche, die entweder selbst oder deren Eltern in Russland geboren sind, befugt, hierzulande zu wählen. Das entspricht einem Anteil von 9,7 Prozent aller Wahlberechtigten mit Migrationshintergrund. Nach Polen, Türken und Kasachen sind Russischstämmige die viertgrößte migrantische Wählergruppe.

So hat die AfD zum einen das große Wählerpotenzial innerhalb der deutsch-russischen Community früh erkannt und gezielt erreicht – durch russischsprachige Wahlwerbung, Präsenz in russischsprachigen Medien und das parteiinterne Netzwerk „Russlanddeutsche für die AfD NRW“. Zum anderen investiert die Partei in eigene Beziehungen zum Kreml.