Reaktion auf Putins Entscheidung : Biden kündigt US-Finanzsanktionen gegen Russland an

Biden kündigt US-Finanzsanktionen gegen Russland an

Washington Aufgrund der Eskalation der Ukraine-Krise hat US-Präsident Joe Biden Finanzsanktionen gegen Russland angekündigt. Russlands Regierung werde in einem ersten Schritt von "westlicher Finanzierung" abgeschnitten, sagte Biden in einer TV-Ansprache im Weißen Haus.

Das Vorgehen des russischen Präsidenten Wladimir Putin bezeichnete Biden als "Beginn einer russischen Invasion der Ukraine". Er habe angesichts der Eskalation in der Ukraine-Krise weitere militärische Hilfe und Truppenverlegungen angekündigt.

Die Vereinigten Staaten werden der Ukraine in der Zwischenzeit weiterhin Verteidigungshilfe leisten, und wir werden unsere Nato-Verbündeten weiterhin stärken. Ich habe zusätzliche Bewegungen von US-Streitkräften und -Geräten genehmigt, die bereits in Europa stationiert sind.“

Biden kündigte zudem weitere Waffenlieferungen an die Ukraine und eine Verlegung von US-Truppen innerhalb Europas in die baltischen Staaten an. Zugleich betonte der US-Präsident, sein Land und die westlichen Verbündeten seien nach wie vor bereit zur "Diplomatie". "Es ist immer noch Zeit, das Worst-Case-Szenario zu verhindern, das Millionen von Menschen unermessliches Leid bringen würde."