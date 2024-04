Europapolitische Rede Macron warnt: „Unser Europa kann sterben“

Die französische Opposition warf dem Staatschef vor, mit seinem Auftritt in den Europawahlkampf einzugreifen. Die Präsidentenpartei Renaissance liegt mit rund 17 Prozent in den Umfragen weit abgeschlagen hinter dem rechtspopulistischen Rassemblement National, der auf gut 30 Prozent kommt. Der Präsident kritisierte die Partei von Marine Le Pen ohne sie zu nennen. Die Europagegner seien nicht mehr offen anti-europäisch. “Sie schlagen nicht mehr vor, das Haus zu verlassen, sondern wollen die Regeln der Hausgemeinschaft ändern, nicht mehr investieren und die Miete nicht mehr bezahlen.“ Die Antwort auf diese Rhetorik sei nicht Zurückhaltung, sondern Wagemut. In den nächsten Wochen dürfte Macron sich erneut zu Wort melden, beispielsweise mit einem Wahlkampfauftritt an der Seite seiner Spitzenkandidatin Valérie Hayer. Auch seinen Staatsbesuch Ende Mai in Deutschland dürfte er nutzen, um für sein europäisches Projekt zu werben.