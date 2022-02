Ukraine-Konflikt : EU-Außenminister beschließen einstimmig Sanktionen gegen Russland

Brüssel/Paris Aufgrund der Eskalation im Ukraine-Konflikt verhängt die EU neue Sanktionen gegen Russland. Die Außenminister der 27 Mitgliedstaaten stimmten am Dienstagabend bei einem Sondertreffen einem entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission und des Auswärtigen Dienstes zu.

Die Strafmaßnahmen sollen noch in dieser Woche nach Abschluss technischer Vorbereitungen in Kraft treten.

Darunter wären nach Angaben von Diplomaten rund 350 Abgeordnete des russischen Parlaments, die für die russische Anerkennung der selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk in der Ostukraine gestimmt haben, aber auch Banken, die in der Ostukraine Geschäfte machen. Auch sollen die Freihandelsregelungen der EU mit der Ukraine nicht mehr für die Gebiete in der Ostukraine gelten.