Vorgabe des Gesetzes Darum bleibt AfD-Politiker Krah Spitzenkandidat für die Europawahl

Der umstrittene Europa-Spitzenkandidat der AfD, Maximilian Krah, wird zur Belastung für seine Partei. Die AfD hat aber keine Handhabe, ihn so kurz vor der Wahl von Platz eins der Kandidatenliste zu streichen: Denn die gesetzliche Frist für eine Änderung der Listen zur Europawahl ist bereits am 18. März ausgelaufen. Krah bleibt also an der Spitze der Liste - ob die AfD das will oder nicht.