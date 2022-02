Russen haben Biden unterschätzt

„Sicherlich wundert man sich nicht nur im Kreml, wie schnell und hart die USA auf die Entwicklung in der Ukraine-Krise agieren. Unter der Führung seines fast 80-jährigen Präsidenten handelt Amerika so wie in den Zeiten seiner unangefochtenen Macht. So wie in der Krise um Berlin, als Moskau mit der Drohung eines Kriegs den Rückzug des Westens aus der deutschen Hauptstadt erzwingen wollte. (...) Die USA und ihre Verbündeten gaben damals unter dem sowjetischen Druck nicht nach, zogen sich keinen Schritt zurück und waren bereit zur Konfrontation. Am Ende musste Moskau den Rückzieher machen.“

– „Gazeta Wyborcza“ (Polen)