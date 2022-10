Deutschland weigert sich bislang : EU-Parlamentspräsidentin fordert Lieferung moderner Panzer an Ukraine

Die Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Metsola bei einem Interview am Rande der Plenarsitzung im Europäischen Parlament in Straßburg. Foto: AFP/FREDERICK FLORIN

Straßburg Kiew fordert seit längerem die Lieferung von Panzern des Typs Leopard 2 von Deutschland. Die Bundesregierung verweigert diese Forderung bislang. Die EU-Parlamentspräsidentin will sich jetzt dafür einsetzen, dass die Ukraine moderne Panzer geliefert bekommt.

Die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, will die EU-Länder zu Lieferungen moderner Panzer an die Ukraine auffordern. Die Ukraine „braucht Waffen zum Kämpfen, um ihr Gebiet zurückzugewinnen“, was „zum Beispiel Leopard-2-Panzer, die mehrere Mitgliedstaaten haben“ sein könnten, sagte Metsola am Mittwoch im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP. Dies wolle sie den Staats- und Regierungschefs der EU-Länder bei deren Treffen am Freitag in Prag vorschlagen.