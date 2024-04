Abstimmung Europaparlament beschließt Reform der EU-Schuldenregeln

„Es ist an der Zeit, dass die Schuldenregeln endlich wieder zur Anwendung kommen“, begrüßte der wirtschaftspolitische Sprecher der Christdemokraten im Europaparlament, Markus Ferber (CSU), die Entscheidung. Es komme nun jedoch auf die Umsetzung an: „Wenn die Kommission den Vollzug der Regeln wieder so schleifen lässt, wie in den vergangenen Jahren, ist das neue Regelwerk zum Scheitern verurteilt.“