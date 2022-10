Ende des Umzugszirkus gefordert : EU-Politiker wollen Straßburg-Wochen wegen hoher Energiekosten streichen

Der Plenarsaal des Europäischen Parlamentes in Straßburg. In Brüssel gibt es einen weiteren, läuft der Grundbetrieb des Parlamentes, der Kommission und des Rates. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Nicht nur in Brüssel spielt die Musik in der Europapolitik. Die Minister tagen gerade in Luxemburg, Kommission und Parlament in Straßburg. Das produziert doppelte Energiekosten. In der Krise werden Rufe laut, diese vorgeschriebene Praxis auszusetzen.