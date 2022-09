Sondertreffen der Energieminister : Deutscher „Doppelwumms“ macht EU-Partner misstrauisch

Vizekanzler Robert Habeck am Freitag in Brüssel mit Minister-Kollegen Peter Szijjarto aus Ungarn und Rob Jetten aus den Niederlanden (rechts). Foto: dpa/Virginia Mayo

Brüssel In Rekordtempo packten die EU-Energieminister in Brüssel Notfall-Eingriffe in den europäischen Energiemarkt in trockene Tücher. So soll es im Winter beheizbar und bezahlbar bleiben. Doch bei Preisbremsen fand die Union nicht zusammen.