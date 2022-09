Erstmals seit zehn Jahren : EU-Israel-Rat kommt in Brüssel zusammen

EU-Israel-Rat kommt in Brüssel zusammen

Der EU-Israel-Rat wird unter der Leitung des israelischen Ministerpräsidenten und Außenministers Jair Lapid und EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in Brüssel zusammenkommen. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Brüssel/Jerusalem Erstmalig seit zehn Jahren soll am 3. Oktober der EU-Israel-Rat in Brüssel zusammenkommen, der wegen eines Streits über die Haltung der EU zu Siedlungen im Westjordanland ausgesetzt worden war. Nun soll gemeinsam über Wirtschafts- und Klimafragen sowie über den Nahost-Friedensprozess beraten werden.

Erstmals seit zehn Jahren soll am 3. Oktober der EU-Israel-Assoziationsrat zu einer Sitzung in Brüssel zusammenkommen. Das bestätigte die Europäische Union in einer Mitteilung (Freitag). Die Delegationen unter Leitung des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell sowie des israelischen Ministerpräsidenten und Außenministers Jair Lapid wollen demnach über Wirtschafts- und Klimafragen sowie über den Nahost-Friedensprozess beraten.