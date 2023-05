„Freundesgruppe“ gegründet Baerbocks Versuch, Orbáns Veto auszuhebeln

Die nicht nur in Tschechien als neuerliche Entgleisung betrachtete Behauptung reiht sich ein in eine Kette von Auftritten, mit denen Orbán die europäischen Werte in Frage stellt. Im November erschien er zu einem Freundschaftsspiel der ungarischen Nationalmannschaft mit einem Schal, der die Umrisse „Groß-Ungarns“ zeigte, also auch Teile von Österreich, Kroatien, Serbien, Rumänien, der Slowakei und der Ukraine. Was ihn geritten hatte, während des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine indirekt die Grenzen in Europa in Frage zu stellen? Es gehe um die Nationalmannschaft „aller Ungarn, egal wo sie leben“, erläuterte er.