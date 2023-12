Durchbruch in Brüssel EU beschließt Beitrittsgespräche mit der Ukraine

Der Optimismus hielt sich in Brüssel zunächst in engen Grenzen, nachdem auch ein kurzfristig dem Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs vorgeschaltetes Frühstücksformat nicht einmal die Idee einer Möglichkeit gebracht hatte, die ungarische Blockade gegen die wichtigsten Signale des Gipfels an den Machthaber in Russland und die Menschen in der Ukraine zu überwinden. Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel hatten Ungarns Regierungschef Viktor Orban ein weiteres Mal in die Mangel genommen. Das war um zehn. Und alle richteten sich auf eine lange Nacht und einen verlängerten Gipfel ein. Um so überraschender war dann die Mitteilung Michels neun Stunden später: Der Durchbruch war geschafft.