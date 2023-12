EU-Zusage Ukraine erhält über 50 Milliarden Euro und Beitrittsgespräche

„Ich bin stolz, Europäer zu sein“, sagte Litauens Präsident Gitanas Nauseda am Freitag vor Beginn des zweiten Gipfeltages in Brüssel. Man habe sehr wichtige Entscheidungen zugunsten der Ukraine getroffen, sagte Irlands Regierungschef Leo Varadkar. Es sei klar, dass man nicht nur auf die USA schauen könne, sondern Europa der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland helfen müsse. „Heute (...) haben wir ein sehr starkes Signal an die europäischen Bürger, ein sehr starkes Signal an die ukrainischen Bürger gesendet“, hatte EU-Ratspräsident Michel zuvor betont.