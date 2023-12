Blockade der EU-Ukraine-Politik Europa erhöht den Druck auf Orbán massiv

Von Ungarns Außenminister Peter Szijjarto kommt dazu in Brüssel nichts. Den Kurs bestimmt ohnehin sein Regierungschef Viktor Orbán. Und der hat in Gesprächen mit etlichen anderen Amtskollegen längst klar gemacht, dass es ihm dieses Mal nicht um eine der üblichen Pokerspielchen geht, bei denen er sich die Auflösung von Blockaden mit Milliarden-Zahlungen an Ungarn bezahlen lässt. Dieses Mal spielt er auf hart und orchestriert dieses auch noch mit einer Reise nach Washington. Dort will er die Republikaner ermuntern, bei ihrer Blockade von Militärhilfe für die Ukraine zu bleiben, so wie er beim Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel die EU-Hilfe für die Ukraine blockieren will. Der Ungar bastelt also an einem vorgezogenen Weihnachtsgeschenk für Putin und dessen ungebrochenen Willen, die Ukraine zu zerstören und den Widerstand dadurch zu brechen, indem die Hilfe aus dem Westen schwindet.