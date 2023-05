Gipfeltreffen in Reykjavik Drei Räte verwirren Europa

Der Sitzungskalender bringt es mit sich, dass sich die Gipfelformate im Frühling und Frühsommer verdichten. Dem Europarat jetzt in Reykjavik folgt Mitte Juni der Europäische Rat in Brüssel. Doch dazwischen liegt ein weiterer Gipfel: Der jener neuen Europäischen Politischen Gemeinschaft, die am 1. Juni im moldawischen Chisinau zusammentritt. Sie hatte letzten Herbst in Prag Premiere und will sich noch mehr um die strategische Ausrichtung Europas kümmern. Die Mitglieder sind nahezu deckungsgleich mit denen des Europarates - plus Kosovo, Moldau und Vatikanstaat. Aber auch sie suchen vor allem eines: Rat.