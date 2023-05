Gipfel des Europarates Europa will Russland zur Rechenschaft ziehen

Am Ende des zweitägigen Gipfels bringt Bundeskanzler Olaf Scholz das wichtigste Ergebnis des Treffens von Reykjavik auf ein Wort: „Bezahlen.“ Russland müsse für die in der Ukraine angerichteten Schäden nicht nur zur Rechenschaft gezogen, sondern auch zur Kasse gebeten werden. Dafür hat der 1949 gegründete Europarat ein Register ins Leben gerufen, in dem alle russischen Untaten in der Ukraine nach einheitlichen Maßstäben dokumentiert werden, damit sie nach dem Krieg abgerufen und als Grundlage für einen Entschädigungsmechanismus genommen werden können. Ursprünglich sollte dieses Vorhaben im Mittelpunkt der Wahrnehmung des seltenen Gipfel-Ereignisses in der isländischen Hauptstadt sein. Zwei weitere sind dazugekommen: Perspektiven für eine ukrainische Luftwaffe mit modernen westlichen Kampfjets. Und ein Russland ohne Putin.