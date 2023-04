Ungarn-Besuch des Heiligen Vaters Papst Franziskus kritisiert Orbans Nationalismus

Budapest · Der Pontifex sendet bei seinem Besuch eine politische Botschaft an Ministerpräsident Viktor Orban. In manchen Fragen ist er sich mit der Regierung in Budapest allerdings überwiegend einig.

28.04.2023, 17:06 Uhr

Papst Franziskus wird von Viktor Orban, Ministerpräsident von Ungarn, auf dem Platz vor dem Palais Sandor begrüßt. Foto: dpa/Andrew Medichini

Papst Franziskus hat zu Beginn seines dreitägigen Besuchs in Ungarn seine Vision für die Zukunft Europas skizziert und dabei indirekt die ungarische Regierung des populistischen Ministerpräsidenten Viktor Orban kritisiert. Der Pontifex erinnerte an die erhabenen Ideale, die der Gründung der Europäischen Union zugrunde gelegen hätten, und beklagte, dass sie durch zunehmenden Nationalismus und „jugendliche Streitlust" ersetzt worden seien. Der europäische Traum vom Frieden scheine unterzugehen, sagte Franziskus. Der Kontinent sei aufgerufen, „seine eigentliche Rolle zu übernehmen, die darin besteht, diejenigen zu vereinen, die weit voneinander entfernt sind, andere Völker aufzunehmen und sich zu weigern, irgendjemanden als ewigen Feind zu betrachten". Er forderte Ungarn dazu auf, offen gegenüber anderen zu bleiben – eine offensichtliche Anspielung auf Orbans abgrenzende Rhetorik. Franziskus äußerte sich anerkennend über Ungarns jüngste Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge. Seine Ansichten über das moralische Gebot, alle Menschen aufzunehmen, die vor Konflikten, Armut und Klimawandel fliehen, stehen aber im Gegensatz zu Orbans harter Linie zur Migration. Der Papst sagte, die Zeit für „Ausreden und Verzögerungen" bei der Reaktion auf die Hunderttausenden von Migranten, die jedes Jahr ihr Leben riskierten, um den Kontinent zu erreichen, sei in Europa vorbei. Er rief die EU dazu auf, sich auf „sichere und legale Korridore" zu verständigen, durch die Migranten einreisen könnten. Europa müsse „gemeinsame Mechanismen entwickeln, um einer epochalen Herausforderung zu begegnen". Franziskus wollte am Samstag auch Vertreter der rund 35 000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine treffen, die in Ungarn Zuflucht gefunden haben. In gesellschaftspolitischen Fragen betonte der Papst hingegen Gemeinsamkeiten zwischen katholischer Lehre und der Politik der ungarischen Regierung. Franziskus lehnte in seiner Rede die „Gender-Ideologie" als angebliche Form der ideologischen Kolonisierung der Entwicklungsländer durch den Westen und das sogenannte Recht auf Abtreibung ab. Ungarn lobte er für die Förderung familiärer Werte. Das Land verfolge eine „wirksame Politik für die Geburt und die Familie". Die Ankunft von Franziskus wurde von Schaulustigen ruhig begrüßt. Kleine Menschengruppen jubelten seiner Autokolonne zu, als das Kirchenoberhaupt in die Budapester Innenstadt einfuhr. Der 86-Jährige ist gesundheitlich angeschlagen. Aufgrund eines Bänderrisses im Knie kann er nur schwer gehen. Letzten Monat verbrachte er vier Tage mit einer Bronchitis im Krankenhaus. Franziskus war zuletzt 2021 zu einem Kurzbesuch in Budapest. Die ungarische Regierung hatte gehofft, dass er diesmal auch weiter ins Land reist, doch der Vatikan entschied, dass sich der Besuch erneut auf die Hauptstadt beschränken wird.

