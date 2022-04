Lieferung an die Ukraine : Welche schweren Waffen aus Deutschland im Gespräch sind

Berlin Derzeit sind verschiedene schwere Waffensysteme aus Deutschland im Gespräch, die an die Ukraine ausgeliefert werden könnten. Um welche Waffen handelt es sich dabei genau? Eine Übersicht.

Schützenpanzer Marder

Rheinmetall hat den Export von 100 ausgemusterten Mardern in die Ukraine beantragt, die in den kommenden Monaten aufgearbeitet werden sollen. Die ersten 20 Fahrzeuge sollen in sechs bis acht Wochen einsatzfähig sein. Die Ausbildung der Besatzung dauert nach Aussage von Militärexperten einige Wochen.

Kampfpanzer Leopard 1

Kampfpanzer Leopard 2

Panzerhaubitze 2000

Die Panzerhaubitze 2000 kann mit ihrer 155-Millimeter-Kanone laut Bundeswehr Ziele in bis zu 40 Kilometern Entfernung beschießen, die Bundeswehr hatte sie unter anderem in Afghanistan im Einsatz. Die Niederlande haben die Lieferung mehrerer Panzerhaubitzen an die Ukraine angekündigt, die Besatzungen sollen in Deutschland ausgebildet werden.