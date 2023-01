Reaktionen zu Panzer-Lieferung „Erlösende Nachricht für eine geschundene Ukraine“

Der SPD-Außenpolitiker Michael Roth begrüßte die Entscheidung der Bundesregierung ebenfalls. Es sei an der Zeit, den internationalen Partnern deutlich zu machen: „Wir haben viel geleistet und sind bereit, diesen Schritt auch noch zu gehen“, sagte Roth am Abend in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“. Er habe nicht gewusst, wann die Entscheidung falle, aber gespürt und gehofft, dass sie komme, sagte Roth. Die SPD habe am Montag in einer Präsidiumssitzung darüber beraten.