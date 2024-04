Kurzstreckenraketen für die Ukraine USA liefern ATACMS-Marschflugkörper – und hoffen auf Bewegung in deutscher Debatte

Die ukrainischen Truppen sind in den vergangenen Monaten gegenüber den russischen Streitkräften ins Hintertreffen geraten. Die russische Armee konnte in den vergangenen Wochen eine Reihe von Geländegewinnen verbuchen. Das ukrainische Militär leidet unter einem gravierenden Mangel an Waffen, Munition und Rekruten. Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, warnte vor „weiteren taktischen Gewinnen“ Russlands in den nächsten Wochen.